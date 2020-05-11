Специалисты сервиса путешествий провели опрос, в результате которого выяснилось, как путешественники готовятся к будущим поездкам.
В опросе приняли участие 2300 респондентов, 53% из них ждут, когда будет можно отправиться в турпоездку.
56% опрошенных откладывают средства на путешествия.
45% россиян во время самоизоляции планируют маршруты будущих поездок. Они находятся в поисках новых мест, которые им хотелось бы посетить, и изучают, как туда лучше добраться.
39% туристов сейчас активно изучают иностранные языки. В период самоизоляции туристы мало интересуются культурными особенностями других стран (38% респондентов).
Ранее политолог Дмитрий Абзалов назвал страны, которые откроются первыми после пандемии коронавируса. Он также отметил, что массовые туристические направления будут закрыты до середины лета. По словам эксперта, первыми откроются страны, которые больше всего зависят от летнего пляжного туризма — это Италия, Греция и Турция.
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