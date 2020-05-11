В Крыму режим самоизоляции продлили до 31 мая

В Республике Крым режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Напомним, что сначала режим самоизоляции был продлен до 11 мая включительно, а режим повышенной готовности из-за распространения инфекции до 31 мая.

Также ранее Аксенов заявил о том, что на территории Крыма с 12 мая будет введен масочный режим — жители полуострова будут обязан носить маски в общественных местах.

С 18 мая в Крыму планируется отменить введенные из-за коронавируса ограничения по работе предприятий. Кроме того, все прибывающие в Крым с 1 мая, не имеющие на полуострове регистрации или собственности, должны будут в течение двух недель находиться на карантине в обсерваторе.

За все время эпидемии коронавируса в стране в Крыму заразились опасным недугом более 200 человек. За прошедшие сутки было выявлено девять случаев заражения.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.