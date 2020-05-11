В небе над штатом Нью-Мексико прошло испытание космолета для туристов

В небе над штатом Нью-Мексико произошло знаменательное событие: там прошло первое летное испытание космолета Unity, который предназначен для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.

Unity отделился от самолета-разгонщика Eve и стартовал на высоте 15,2 км, после чего он совершил планирующий полет, а затем успешно приземлился в космопорте в Нью-Мексико.

Unity способен находиться в полете более двух часов. На его борту размещаются шесть пассажиров. Они смогут увидеть нашу планету с высоты 100 км и в течение нескольких минут испытать состояние невесомости.

К 2023 году будет построено уже пять таких аппаратов.

"Регулярные туристические суборбитальные полеты станут возможны уже в этом году", — сообщил генеральный директор компании Джордж Уайтсайдс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "КосмоКурс", которая планировала построить в Нижегородской области космодром и оказывать услуги космического туризма, может задержать сроки реализации проекта из-за коронавируса. Эксперт рассказал о перспективах развития космического туризма в России.