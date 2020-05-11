В небе над штатом Нью-Мексико произошло знаменательное событие: там прошло первое летное испытание космолета Unity, который предназначен для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.
Unity отделился от самолета-разгонщика Eve и стартовал на высоте 15,2 км, после чего он совершил планирующий полет, а затем успешно приземлился в космопорте в Нью-Мексико.
Unity способен находиться в полете более двух часов. На его борту размещаются шесть пассажиров. Они смогут увидеть нашу планету с высоты 100 км и в течение нескольких минут испытать состояние невесомости.
К 2023 году будет построено уже пять таких аппаратов.
"Регулярные туристические суборбитальные полеты станут возможны уже в этом году", — сообщил генеральный директор компании Джордж Уайтсайдс.
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