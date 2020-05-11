Благодаря пандемии коронавируса на индийском острове Гоа улучшилась криминогенная ситуация. Это связано с тем, что после массового отъезда туристов и введения жесткого карантина у торговцев запрещенными веществами не стало покупателей.
"Данный криминальный вид деятельности сошел на нет", — сообщили в полиции штата.
В настоящее время закрыты границы, все туристы разъехались, за все это время было только 2-3 случая, связанных с торговлей запрещенными веществами.
По словам сотрудников полиции, теперь речь не идет об изъятии партий, поэтому сейчас нужно предпринять все необходимые меры, чтобы ситуация была такой же и после отмены карантина. В целом уровень преступности снизился на 67%.
Гоа, где в прошлом году на 1,5 млн местного населения приходилось около 7 млн туристов, давно пользуется дурной славой у "наркотуристов".
Стоит отметить, что облегчение от массового отъезда туристов и введенных ограничений карантина почувствовали не только полицейские и не только в Индии. Так, в начале апреля в опустевшей греческой Ламии было замечены прогулки по городу целого стада диких кабанов, а в Австралии местные жители заметили кенгуру, который беззаботно прогуливался по опустевшей Аделаиде.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что находящимся в Индии россиянам рекомендуют оставаться в отелях.
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