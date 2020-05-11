В Черногории прогнозируют банкротство 50% турагентств

В Черногории из 500 турагентств около 50% могут обанкротиться.

"Все мелкие агентства находятся под угрозой исчезновения, и это половина от общего числа. Агентства, которые продают только авиабилеты, не смогут остаться на рынке, так как за последние три месяца они не продали ни одного билета", — сообщили в Ассоциации туристических агентств.

Также в ассоциации ждут окончательного пакета мер властей по поддержке туризма, и после этого они смогут определить, что можно предложить мелкому турбизнесу.

"Многие турагенства не могут вернуть клиентам авансовые платежи, выплаченные клиентами", — сообщил владелец туристического агентства "Галилео" Срджан Ковачевич.

По его словам, даже сами агентства не могут получить деньги от отельеров и авиакомпаний.

Из-за введения карантинных ограничений туристический рынок во всем мире терпит убытки. Коронавирус затронул и российские турфирмы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России каждый пятый туроператор может закрыться из-за коронавируса.