В Черногории из 500 турагентств около 50% могут обанкротиться.
"Все мелкие агентства находятся под угрозой исчезновения, и это половина от общего числа. Агентства, которые продают только авиабилеты, не смогут остаться на рынке, так как за последние три месяца они не продали ни одного билета", — сообщили в Ассоциации туристических агентств.
Также в ассоциации ждут окончательного пакета мер властей по поддержке туризма, и после этого они смогут определить, что можно предложить мелкому турбизнесу.
"Многие турагенства не могут вернуть клиентам авансовые платежи, выплаченные клиентами", — сообщил владелец туристического агентства "Галилео" Срджан Ковачевич.
По его словам, даже сами агентства не могут получить деньги от отельеров и авиакомпаний.
Из-за введения карантинных ограничений туристический рынок во всем мире терпит убытки. Коронавирус затронул и российские турфирмы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России каждый пятый туроператор может закрыться из-за коронавируса.
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