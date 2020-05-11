Летний туристический сезон в России может состояться, если жители страны будут соблюдать режим самоизоляции. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Будем надеяться, что граждане будут соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", — сообщил Чернышенко.
По мнению чиновника, тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом поможет регионам начать снятие ограничений.
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