Названо условие для открытия туристического сезона в России

Летний туристический сезон в России может состояться, если жители страны будут соблюдать режим самоизоляции. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Будем надеяться, что граждане будут соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", — сообщил Чернышенко.

По мнению чиновника, тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом поможет регионам начать снятие ограничений.