В Шанхае для посетителей открылся парк "Диснейленд"

В китайском Шанхае с понедельника для гостей открылся парк развлечений "Диснейленд". Напомним, что парк был закрыт с 25 января в связи с пандемией коронавируса.

Первое время в "Диснейленд" можно будет попасть только по предварительной брони на определенное время. На количество посетителей будет действовать ограничение — две трети от прежнего числа посетителей.

До коронавируса "Диснейленд" в день принимал около 80 тысяч человек. Со временем лимит будет увеличен.

За здоровьем посетителей будет следить приложение

При входе в парк посетителям будут измерять температуру. Также гости "Диснейленда" должны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное властями Шанхая.

Приложение контролирует состояние здоровья и контакты пользователя с возможными носителями COVID-19.

Также гости должны соблюдать социальную дистанцию. На аттракционы в каждую кабинку пускают только посетителей, которые пришли вместе, чтобы уменьшить количество контактов между людьми.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Китая начали путешествовать внутри страны.