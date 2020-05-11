В китайском Шанхае с понедельника для гостей открылся парк развлечений "Диснейленд". Напомним, что парк был закрыт с 25 января в связи с пандемией коронавируса.
Первое время в "Диснейленд" можно будет попасть только по предварительной брони на определенное время. На количество посетителей будет действовать ограничение — две трети от прежнего числа посетителей.
До коронавируса "Диснейленд" в день принимал около 80 тысяч человек. Со временем лимит будет увеличен.
При входе в парк посетителям будут измерять температуру. Также гости "Диснейленда" должны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное властями Шанхая.
Приложение контролирует состояние здоровья и контакты пользователя с возможными носителями COVID-19.
Также гости должны соблюдать социальную дистанцию. На аттракционы в каждую кабинку пускают только посетителей, которые пришли вместе, чтобы уменьшить количество контактов между людьми.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Китая начали путешествовать внутри страны.
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