В Швейцарии возобновят работу магазины и рестораны

С 11 мая власти Швейцарии планируют существенно ослабить введенные из-за распространения коронавируса ограничения. В стране начнут работать музеи, рестораны и библиотеки.

Учреждения обязаны соблюдать все необходимые меры по защите персонала и посетителей от риска заражения коронавирусом.

Кроме того, частично возобновится работа школ.

Власти Швейцарии тем не менее предупреждают, что COVID-19 все еще представляет серьезную опасность для населения страны.

В Швейцарии было выявлено более 30 тыс. случаев заражения, жертвами заболевания стали более 1,8 тыс. пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19. Эксперты, которые разработали эти меры, уже обдумывают план повторного введения режима изоляции в случае второй волны эпидемии коронавируса. Инфекционист из Антверпена Эрика Влиге заявил, что нужны быть готовыми ко второй волне эпидемии.