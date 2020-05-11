Как только закончится пандемия коронавируса, отели Дубая планируют привлекать иностранных туристов не только "антикоронавирусными" мерами, но и скидками, которые будут достигать до 60%. А о том, что ждет российский туризм после пандемии, рассказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь:
"Во-первых, нужно, чтобы те или иные регионы открылись.
Во-вторых, нужно, чтобы эпидемиологический или пандемический порог был таков, чтобы люди могли приезжать и сразу выходить к морю и еще куда-то на отдых. Сказать, когда это будет возможно, пока сложно. Я считаю, что это будет возможно не раньше осени.
Если говорить про Дубай и зарубежные страны, они открываются. Они хотят за наш счет заработать деньги. Но это не факт, что наши границы будут открыты для того, чтобы вывозить туристов, которые могут там заразиться коронавирусом и вернуться обратно.
Москвичей будут опасаться
То, что касается наших, я думаю, что все коттеджи, гостевые дома и так далее резко поднимут цены. Сейчас частный сектор пользуется большой популярностью.
Неизвестно, когда смогут открыться большие средства размещения.
Также нужно понимать, что гражданам, которые не имеют собственности в том или ином регионе, путешествовать запрещено (и на машине, и по железной дороге).
Основной контингент заразившихся - это москвичи, поэтому в нынешней ситуации к москвичам будут относиться как к людям, которые представляют наибольшую опасность", — заключила эксперт.
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