В Сочи готовятся к туристическому сезону. Его открытие будет происходить поэтапно.
С 18 мая в городе начнут работать:
С 25 мая начнется второй этап, в процессе которого возобновят свою деятельность:
С 1 июня будет разрешено работать гостиницам и малым объектам размещения. Кроме того, смогут начать работать санатории с медицинской лицензией.
В начале лета объекты инфраструктуры будут доступны для приезжих из российских регионов, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация по COVID-19.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы прятались от коронавируса в горах Сочи. Туристы, взяв палатки, продукты и одежду, решили спрятаться от коронавируса на территории Кавказского заповедника. Но заповедник и все рекреационные объекты на его территории в настоящее время закрыты для посещений.
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