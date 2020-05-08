В Сочи разработали план открытия туристического сезона

В Сочи готовятся к туристическому сезону. Его открытие будет происходить поэтапно.

С 18 мая в городе начнут работать:

парки культуры;

канатные дороги;

пляжи;

набережные;

экскурсионные организации.

С 25 мая начнется второй этап, в процессе которого возобновят свою деятельность:

предприятия общепита;

небольшие магазины;

салоны красоты.

С 1 июня будет разрешено работать гостиницам и малым объектам размещения. Кроме того, смогут начать работать санатории с медицинской лицензией.

В начале лета объекты инфраструктуры будут доступны для приезжих из российских регионов, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы прятались от коронавируса в горах Сочи. Туристы, взяв палатки, продукты и одежду, решили спрятаться от коронавируса на территории Кавказского заповедника. Но заповедник и все рекреационные объекты на его территории в настоящее время закрыты для посещений.