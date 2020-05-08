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Источник Правда.Ру

Еврокомиссия рекомендует оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня

Туризм » Путешествия

Еврокомиссия предлагает странам, которые входят в ЕС, продлить ограничения на необязательные поездки в Евросоюз еще на 30 дней, до 15 июня.

В коммюнике объясняется, что пока в некоторых странах уже смягчаются ограничительные меры против пандемии коронавируса, в Европе и во всем мире ситуация остается нестабильной.

Еврокомиссия считает, что на внешних границах с целью снижения риска распространения COVID-19 в результате поездок в страны Евросоюза нужно соблюдать необходимые меры предосторожности.

Власти Брюсселя считают, что отменять ограничения на поездки нужно постепенно, согласно европейской "дорожной карте" по выходу из режимов сдерживания пандемии.

"Внутренний пограничный контроль нужно будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", — сообщается в коммюнике Еврокомиссии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после пандемии коронавируса отели Дубая снизят цены на 60%.

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Темы туристы турпоездки еврокомиссия
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