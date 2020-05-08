В Греции предлагают ввести "Паспорт здоровья" для туристов, который подтвердит, что человек не является носителем коронавируса. О том, позволит ли данная мера сделать путешествие более безопасным для здоровья туристов, рассказал проректор Балтийской Академии туризма Олег Борисович Евреинов:

"Нет, не позволит, потому что они будут получать эти паспорта за несколько недель, скорее всего, до получения визы, а может быть, даже за месяц до въезда в страну.

Если мы говорим о Греции, то это получение шенгенской визы. Туристы получают ее за несколько недель. Соответственно, чтобы получить визу, мы должны получить результаты анализов на различные заболевания, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Допустим, он отрицательный, потом проходят две недели, мы заражаемся (например, в метро) этим заболеванием и спокойно едем с паспортом. Поэтому смысла в оформлении "Паспорта здоровья" нет.

Данная мера якобы должна обеспечить безопасность, а на самом деле она не даст никаких гарантий, только создаст дополнительную финансовую нагрузку", — заключил эксперт.