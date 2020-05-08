Таиланд обещает открыть страну для туристов после пандемии

На сегодняшний день в Таиланде выявлено 3 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 784 человек вылечились, жертвами заболевания стали 55 человек.

Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин заявил, что если после того, как закончится пандемия, будут фиксироваться единичные случаи заражения COVID-19, в том числе и среди туристов, прибывающих Таиланд, власти страны будут оказывать медицинскую помощь как своим гражданам, так и иностранцам.

"После пандемии в Таиланде, как и в других странах мира, будут приняты необходимы меры предосторожности", — сообщил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как только закончится пандемия коронавируса, отели Дубая будут привлекать иностранных туристов не только "антикоронавирусными" мерами, но и скидками, которые будут достигать до 60%. Это делается для того, чтобы быстрее восстановить туризм.

Дубай будет готов принять первых туристов уже в июле.