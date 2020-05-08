Грузия собирается привлекать иностранных туристов созданием так называемых "зеленых зон", в которых не было выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 мая сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
Она сообщила, что "зеленые зоны" — это специальный проект, цель которого создать на территории Грузии отдельные области, которые полностью защищены от коронавируса.
"Подобный опыт уже есть у многих наших гостиниц", — сказала Квривишвили.
В частности, такой "зеленой зоной" может стать территория Аджария. Во многих ее высокогорных муниципалитетах не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе ранее сообщил, что в его регионе готовы принимать отдыхающих и осуществлять "мягкий" контроль за соблюдением мер эпидемиологической предосторожности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грузия собирается открыть границы с 1 июля.
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