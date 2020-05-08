После пандемии коронавируса отели Дубая снизят цены на 60%

Как только закончится пандемия коронавируса, отели Дубая планируют привлекать иностранных туристов не только "антикоронавирусными" мерами, но и скидками, которые будут достигать до 60%.

Дубай откроется для туристов в июле

Как сообщил генеральный директор Emaar Hospitality Крис Ньюман, руководство самых шикарных отелей планируют ввести ряд важных изменений, в частности:

увеличение социальной дистанции между туристами;

пересмотра концепции "шведских столов";

закрытие некоторых бассейнов;

увеличение интервала работы бассейнов.

Кроме того, будет уменьшен объем загрузки отелей.

"Дубай готов уже сейчас делать выгодные предложения, чтобы быстрее восстановить туризм", — сообщили эксперты.

Отели предлагают скидки до 60%. Таких предложений ранее никогда не было.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажиров аэропорта Дубая протестируют на коронавирус.﻿﻿﻿ Проверить себя на коронавирус смогут пассажиры аэропорта Дубая. Поитогам исследования выдадут справку. Сейчас такие справки требуют многие страны.