Как только закончится пандемия коронавируса, отели Дубая планируют привлекать иностранных туристов не только "антикоронавирусными" мерами, но и скидками, которые будут достигать до 60%.
Дубай откроется для туристов в июле
Как сообщил генеральный директор Emaar Hospitality Крис Ньюман, руководство самых шикарных отелей планируют ввести ряд важных изменений, в частности:
Кроме того, будет уменьшен объем загрузки отелей.
"Дубай готов уже сейчас делать выгодные предложения, чтобы быстрее восстановить туризм", — сообщили эксперты.
Отели предлагают скидки до 60%. Таких предложений ранее никогда не было.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажиров аэропорта Дубая протестируют на коронавирус. Проверить себя на коронавирус смогут пассажиры аэропорта Дубая. Поитогам исследования выдадут справку. Сейчас такие справки требуют многие страны.
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