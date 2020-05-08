В приморском нацпарке "Земля леопарда" родились десять амурских тигрят

В пресс-службе национального парка "Земля леопарда" сообщили, что амурские тигры, занесенные в Красную книгу, сохраняют стабильно высокую численность.

За последний год на охраняемых территориях было зарегистрировано пять тигриных выводков из 10 котят.

Фотомониторинг за прошлый год показал, что на охраняемых территориях обитает 31 амурский тигр (взрослые особи). Стоит отметить, что численность самок в 2,5 раза превышает численность самцов.

"Полученные данные говорят о нормальном уровне рождаемости этих редких животных", — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Сбор информации об амурских тиграх осуществлялся с помощью 400 портативных камер. Они закреплены в лесу и автоматически срабатывают, когда в кадре появляется движение. Благодаря собранным материалам специалисты могут оценить количество особей в популяции и изучать их образ жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что амурского тигра признали чудом Хабаровского края.