Власти Финляндии продлили запрет на пересечение границы в Россией в обе стороны до 14 июня.
"Госсовет Финляндии своим решением от 7 мая постановил продлить временные ограничения на границе Финляндии до 14 июня 2020 года. Ограничения на внешних границах, а именно: ограничения на финско-российской границе будет действовать до 14 июня", — сообщило генконсульство Финляндии в Петербурге.
Также в генконсульстве отметили, что к ним поступает большое количество вопросов по поводу сроков открытия внутренних границ Шенгенской зоны для командировок и других срочных поездок с 14 мая.
В диппредставительстве отметили, что РФ не входит в Шенгенскую зону, поэтому данное решение не распространяется на финско-российскую границу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндию признали самой безопасной для туризма страной. Также в первую тройку вошли Исландия и Оман, а за ними следуют Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
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