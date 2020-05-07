Заповедник "Утриш" в Краснодарском крае собираются расширять

Общая площадь заповедника в настоящее время составляет 10 008 га. Заповедник расположен на территории Новороссийска и Анапы, рядом с большим количеством населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры.

Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре здесь можно развивать экотуризм. Но для этого есть определенные препятствия — это небольшая площадь и разрозненность заповедной территории.

"Из-за высокой антропогенной нагрузки есть угроза соблюдения режима особо охраняемой природной территории", — сообщили в Минприроды.

Эксперты сообщили, что на данных территориях представлено до 800 видов высших сосудистых растений.

В состав территории заповедника предлагают включить три участка лесных земель и три участка земель водного фонда.

Таким образом, общая площадь заповедника составит 11 386,12 га.

После расширения территории заповедник "Утриш" будет представлять собой единую заповедную территорию, где самая большая охраняемая территория акватории Черного моря в границах страны.