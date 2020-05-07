Руководитель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский запустил туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia, цель которого — помочь стартапам в сфере туризма. Кроме того, внутри акселератора будет проводиться конкурс с призами для победителей.
Проект рассчитан как на участников, имеющих уже готовые бизнес-проекты, так и на тех, у кого пока есть только идея проекта.
Авторы проектов, которые выйдут в финал, смогут принять участие в онлайн мастер-классах по нескольким направлениям.
С авторами самых интересных проектов может быть продолжено сотрудничество.
Победители программы будут названы 25 июня.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Booking.com вручит гранты экологическим стартапам.
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