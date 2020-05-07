Касперский запустил акселератор для помощи туристическим стартапам

Руководитель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский запустил туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia, цель которого — помочь стартапам в сфере туризма. Кроме того, внутри акселератора будет проводиться конкурс с призами для победителей.

Проект рассчитан как на участников, имеющих уже готовые бизнес-проекты, так и на тех, у кого пока есть только идея проекта.

Направления проектов

технологические проекты в области Travel Tech;

проекты в области приключенческого и экстремального туризма;

социальные бизнес-проекты в области туризма;

бизнес-проекты, которые положительно влияют на устойчивое развитие.

Авторы проектов, которые выйдут в финал, смогут принять участие в онлайн мастер-классах по нескольким направлениям.

С авторами самых интересных проектов может быть продолжено сотрудничество.

Победители программы будут названы 25 июня.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Booking.com вручит гранты экологическим стартапам.