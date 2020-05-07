Компания "Заповедные места Татарского пролива", которая стала новым резидентом свободного порта в Ванино, планирует развивать экотуризм на востоке Хабаровского края.
Первый сезон будет открыт уже в этом году, как только отменят режим самоизоляции.
Для гостей будут предусмотрены различные услуги, в частности, экстремальная рыбалка, примерка национальных костюмов костюмов коренных народов края.
Гости смогут совместить отдых на природе с удобствами цивилизации. На берегах реки, впадающей в бухту Датта, будут размещены шатры для глэмпинга.
По словам одного из учредителей проекта, в реализации проекта помогли льготы, которые предоставляются резидентам режима свободного порта.
Пока компания приобретает необходимое оборудование и обучает гидов-проводников. В реализацию проекта планируется вложить около 10 млн рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму будут развивать аграрный и экотуризм.
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