В случае улучшения ситуации с коронавирусом в России театры смогут открыться в сентябре, сообщили представители театрального сообщества.
"Никто из здесь присутствующих не понимает, начнем ли мы работать в сентябре, разрешат ли нам это делать", — сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок на пресс-конференции 7 мая.
Крок заявил, что он против онлайн-трансляций спектаклей, так как они не способны передать атмосферу театра. Но в настоящий момент это единственная возможность поддерживать связь со зрителями.
Художественный руководитель Московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман также отметил, что процесс открытия театров может занять много времени.
"Даже если мы посадим зрителей через три человека, даже если мы откажемся от 50-60-70% мест и будем сажать через ряд, то никто не отменил гардероб, фойе в антракте", — сказал худрук.
Поэтому, считает Бертман, театры будут открыты в последнюю очередь.
Представители театрального сообщества также опасаются, что после отмены режима самоизоляции зрители будут бояться посещать спектакли из-за коронавируса. Это может привести к потере доходов театров.
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