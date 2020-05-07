Аэропорт "Жуковский" построит второй пассажирский терминал

Несмотря на ситуацию с коронавирусом и падение на этом фоне авиарынка, аэропорт "Жуковский" планирует начать работу по строительству второго пассажирского терминала.

"Мы предполагаем начать строить дополнительный, второй пассажирский терминал именно в это время и ведем переговоры с банком", — сообщил совладелец и глава совета директоров "Рампорт Аэро" Борис Алешин.

"Жуковскому" нужны новые мощности

Алешин пояснил: так как в 2022 году "Жуковский" будет перевозить уже 3 млн пассажиров, что очень много для действующего сейчас терминала, ему нужен второй терминал.

Когда будут завершены работы по строительству нового терминала площадью 30 тыс. кв. м, планируется провести модернизацию действующего терминала.

К 2025 году аэропорт "Жуковский" будет перевозить 6,5-7 млн пассажиров и 95 тыс. тонн грузов.

Работы по строительству второго терминала планировалось начать еще в прошлом году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия закрывает авиасообщение с другими странами.