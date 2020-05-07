На данный момент неизвестно, когда и куда смогут поехать отдыхать туристы, многие страны уже начали активную подготовку к летнему сезону. Их главная задача в том, чтобы отдых туристов был комфортным и безопасным.
В связи с этим сейчас рассматривается вопрос о документе, который подтверждает здоровье туриста.
Гражданам, которые не представят результат теста на COVID-19, могут отказать в выдаче визы. Также нужно будет представить заключение врача. Таково мнение специалистов по вопросам Шенгена.
В Греции предлагают ввести "паспорт здоровья" для туристов, такой паспорт подтвердит, что человек не является носителем коронавируса.
"Обсуждается "общий документ, что-то вроде "паспорта COVID-19″, действительного во всех государствах ЕС", — сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис.
Также есть опасения, что данный документ может создать просто иллюзию безопасности, потому что турист может заразиться и заболеть во время перелета и в дни после получения справки.
Так что пока вопрос не имеет окончательного решения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов.
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