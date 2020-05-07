Глава Крыма Сергей Аксенов сомневается, что в этом году на полуострове состоится курортный сезон.
"Курортный сезон вряд ли состоится, только если позволит благоприятная обстановка в Крыму, возможен внутренний туризм", — заявил он.
В Крыму разрабатывается программа, предполагающая отдых в санаториях порядка 500 тысяч местных жителей за счет бюджета. О данной мере поддержки туротрасли Аксенов ранее сообщил на своей странице в Facebook. Также разрабатываются меры поддержки для предприятий общепита.
Аксенов призвал не надеяться на снятие всех действующих ограничений. Он считает, что это возможно только после выпуска вакцины.
С 17 марта в Крыму в связи с угрозой распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, с 3 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей полуострова.
Коронавирус выявлен у 168 человек, один человек скончался.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч за нарушение самоизоляции.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.