В Германии откроют все магазины при соблюдении мер гигиены

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ разрешили магазинам работать при условии соблюдения всех необходимых мер гигиены. Кроме того, постепенно будут открываться спортивные учреждения гастрономические точки.

Магазинам нужно будет следить за тем, чтобы в помещении не было много людей, а также за соблюдением социальной дистанции между покупателями в 1,5 метра.

Федеральные земли должны будут разработать план по открытию спортивных площадок и тренировочных центров. Также они должны будут подготовить планы по открытию отелей, баров и ресторанов.

Массовые мероприятия пока проводить не разрешено. Запрет будет действовать минимум до 31 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии могут возобновить работу кафе и рестораны. Заведения постепенно будут открывать в период с 9 по 22 мая. Кафе и рестораны в Германии закрыты уже с середины марта из-за пандемии коронавируса.