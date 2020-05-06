Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ разрешили магазинам работать при условии соблюдения всех необходимых мер гигиены. Кроме того, постепенно будут открываться спортивные учреждения гастрономические точки.
Магазинам нужно будет следить за тем, чтобы в помещении не было много людей, а также за соблюдением социальной дистанции между покупателями в 1,5 метра.
Федеральные земли должны будут разработать план по открытию спортивных площадок и тренировочных центров. Также они должны будут подготовить планы по открытию отелей, баров и ресторанов.
Массовые мероприятия пока проводить не разрешено. Запрет будет действовать минимум до 31 августа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии могут возобновить работу кафе и рестораны. Заведения постепенно будут открывать в период с 9 по 22 мая. Кафе и рестораны в Германии закрыты уже с середины марта из-за пандемии коронавируса.
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