Во время пандемии Брюссель превратят в город велосипедистов

Некоторые страны Европы начали постепенно отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Власти Брюсселя планируют воспользоваться кризисом в области здравоохранения. Столицу Бельгии превратят в экологически чистое место для велосипедистов.

С 4 мая власти Бельгии приступили в первому этапу выхода из самоизоляции, в частности, в стране начал работать общественный транспорт. Для того чтобы избежать новой вспышки заболевания, жителей обязали носить маски в трамваях, автобусах и метро.

Местные жители могут пользоваться велосипедами, если им приходится ездить на работу в город, где пробки являются нормой.

"Если сравнить Брюссель с другими городами, то мы увидим, что велосипед используют нечасто", — заявил региональный министр мобильности Брюсселя Эльке Ван ден Брандт.

Основная причина, по которой люди не ездят на велосипедах в Брюсселе, это отсутствие безопасной инфраструктуры. Некоторые дорожки для велосипедистов являются временными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19.