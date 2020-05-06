Некоторые страны Европы начали постепенно отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Власти Брюсселя планируют воспользоваться кризисом в области здравоохранения. Столицу Бельгии превратят в экологически чистое место для велосипедистов.
С 4 мая власти Бельгии приступили в первому этапу выхода из самоизоляции, в частности, в стране начал работать общественный транспорт. Для того чтобы избежать новой вспышки заболевания, жителей обязали носить маски в трамваях, автобусах и метро.
Местные жители могут пользоваться велосипедами, если им приходится ездить на работу в город, где пробки являются нормой.
"Если сравнить Брюссель с другими городами, то мы увидим, что велосипед используют нечасто", — заявил региональный министр мобильности Брюсселя Эльке Ван ден Брандт.
Основная причина, по которой люди не ездят на велосипедах в Брюсселе, это отсутствие безопасной инфраструктуры. Некоторые дорожки для велосипедистов являются временными.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19.
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