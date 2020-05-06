Крым занял первое место в рейтинге антистрессовых регионов

Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей перечислить направления, где лучше всего можно восстановить здоровье и снять стресс после режима самоизоляции.

Более 50% респондентов назвали Крым. Второе место заняла Абхазия, сюда хотели бы приехать 11,69% пользователей.

На третьем месте находится находится Байкал. За это направление проголосовало 10,48% пользователей.

В топ-5 также вошли:

Краснодарский край (10,08%);

Алтайский края (5,65%);

Карелия (5,65%).

За ними следует Ставропольский край (2,82%).

На седьмом месте оказались Башкирия и Ленинградская область (они набрали по 0,81% голосов). Последнее место Свердловская область с 0,4% голосов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Радий Хабиров раскритиковал туристическую сферу Башкирии.