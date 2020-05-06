Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей перечислить направления, где лучше всего можно восстановить здоровье и снять стресс после режима самоизоляции.
Более 50% респондентов назвали Крым. Второе место заняла Абхазия, сюда хотели бы приехать 11,69% пользователей.
На третьем месте находится находится Байкал. За это направление проголосовало 10,48% пользователей.
В топ-5 также вошли:
За ними следует Ставропольский край (2,82%).
На седьмом месте оказались Башкирия и Ленинградская область (они набрали по 0,81% голосов). Последнее место Свердловская область с 0,4% голосов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Радий Хабиров раскритиковал туристическую сферу Башкирии.
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Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.