В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч за нарушение самоизоляции

В Крыму планируют наказать два объекта размещения, которые незаконно приняли туристов и тем самым нарушили режим самоизоляции. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Нарушителями стали отель "Надежда" в Алупке и гостевой домик "Камелот" в Коктебеле. Они приютили у себя россиян из других регионов.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Кроме того, сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Объектам размещения грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей.

В общей сложности в Крыму была проверена деятельность 85 отелей и гостевых домиков. Почти все объекты отказались от размещения туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы наступают на Крым несмотря на запрет.