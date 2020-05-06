Турция готовится к запуску международных рейсов

Министерство транспорта Турции готовится к запуску международных рейсов, которые были прекращены в связи с пандемией коронавируса, во второй половине июня. Об этом сообщается на официальном сайте "Ассоциации туроператоров России".

В первую очередь планируется возобновить авиасообщение со странами, из которых приезжает больше всего туристов, — это Россия и Германия. Первые полеты между Турцией и городами РФ, в которых низкий уровень заболеваемости, могут начаться после 12 июня.

Что говорят об этом в России?

В России к данным прогнозам относятся скептически, так как страна еще не вышла на плато в ситуации с распространением коронавируса. Власти страны пока не собираются отменять режим самоизоляции. Следовательно, границы России пока будут закрыты.

"Есть два варианта возобновления авиасообщения из РФ в другие страны. Согласно первому варианту, после окончания пандемии будут открыты сразу все зарубежные направления. Второй вариант предполагает поэтапное открытие международных направлений", — пояснили в авиационной отрасли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми.