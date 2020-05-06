Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле

Власти Греции и Кипра объявили, что планируют постепенно ослабить ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Обе страны хотят быть готовыми к приему первых туристов уже в июле.

"Это вопрос на миллион долларов. Это лето будет совершенно другим, необычным", — заявил министр туризма Греции Гарри Теохарис.

Он также подчеркнул, что власти будут пытаться сделать все для того, чтобы спасти туристический сектор в Греции.

В прошлом году Грецию посетили 34 миллиона туристов. В этом году в лучшем случае будет треть от этого количества.

По прогнозам гостиничной палаты Греции, около 65% ее членов могут обанкротиться.

"Для греческого туризма каждая неделя имеет значение. Это очень важно для промышленности и всей страны", — подчеркнул Теохари.

Около 20% жителей Кипра работают в сфере туризма. Отельеры на одном из самых известных курортов ЕС, Айя-Напа пока не могут сказать, будут ли они платить за открытие бизнеса летом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция начала выдавать визы российским туристам на заезды с 1 мая.