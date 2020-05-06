Министры экономики федеральных земель ФРГ планируют разрешить работать кафе и ресторанам. Заведения постепенно будут открывать в период с 9 по 22 мая.
Данное предложение озвучил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в ходе видеоконференции.
Напомним, что кафе и рестораны в Германии не работают с середины марта в связи с пандемией коронавируса.
Также сообщается о том, что с 15 мая могут возобновить проведение футбольных матчей.
По данным на 6 мая в Германии коронавирус выявлен у 167007 человек.
За минувшие сутки заразились 409 человек.
Количество умерших от коронавируса пациентов — 0. Общее число жертв на сегодняшний день составляет 6993 человек.
2300 человек вылечились, общее число выздоровевших составляет 137400 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19. 4 мая власти страны приступили к реализации первого этапа плана выхода из изоляции. Эксперты, которые разработали этот план, уже обдумывают план повторного введения режима изоляции в случае второй волны эпидемии коронавируса.
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