В Таиланде задержаны семь российских туристов за нарушение режима чрезвычайного положения.
Ночью в полицию обратились местные жители деревни Най Вок. Сотрудники полиции ночью прибыли в один из двухэтажных домов.
Местные жители рассказали, что несколько иностранцев организуют вечеринки и на полную громкость включают музыку.
Сотрудники полиции обнаружили в доме россиян — четверых мужчин и трех женщин. Кроме того, у них обнаружили наркотики.
Туристов забрали в полицейский участок. Им предъявлены обвинения.
Напомним, что на территории Таиланда действует комендантский час. Россиянам грозит до двух лет лишения свободы и штраф — более $1000.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Таиланд продлил запрет на международное авиасообщение до конца мая. Запрет будет снят при благоприятной эпидемиологической обстановке, сообщили в Управлении гражданской авиации Таиланда.
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