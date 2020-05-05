В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС

В Таиланде задержаны семь российских туристов за нарушение режима чрезвычайного положения.

Ночью в полицию обратились местные жители деревни Най Вок. Сотрудники полиции ночью прибыли в один из двухэтажных домов.

Местные жители рассказали, что несколько иностранцев организуют вечеринки и на полную громкость включают музыку.

Сотрудники полиции обнаружили в доме россиян — четверых мужчин и трех женщин. Кроме того, у них обнаружили наркотики.

Туристов забрали в полицейский участок. Им предъявлены обвинения.

Напомним, что на территории Таиланда действует комендантский час. Россиянам грозит до двух лет лишения свободы и штраф — более $1000.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Таиланд продлил запрет на международное авиасообщение до конца мая. Запрет будет снят при благоприятной эпидемиологической обстановке, сообщили в Управлении гражданской авиации Таиланда.