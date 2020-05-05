В Египте не ждут иностранных туристов в ближайшее время

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани сообщил, что власти страны не ждут в ближайшее время иностранных туристов. Это вызвано тем, что в мире стремительно распространяется коронавирусная инфекция.

"Представители ряда стран интересовались возможностью открытия туризма в Египте к июню. Власти планируют рассмотреть этот вопрос, как только будут выяснены все обстоятельства распространения коронавируса", — сообщил Халед аль-Анани.

Что ждет туристов?

Министр отметил, что туристы, возможно, будут сталкиваться с некоторыми трудностями. Так, им нужно будет доказать, что они не заражены коронавирусом. Кроме того, власти Египта могут ограничить максимальный возраст иностранных туристов — не старше 48 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Египет проведет для туристов виртуальные экскурсии. Представители Министерства туризма и древностей Египта сообщили, что туристы, которые хотели бы увидеть археологические памятники и музеи страны, но из-за пандемии коронавируса не могут отправиться в путешествие, смогут совершить виртуальную экскурсию по Египту.