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Источник Правда.Ру

Италия откроется для туристов до конца года

Туризм » Путешествия

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не будут закрывать границы для туристов до конца этого года.

Он отметил, что в стране уже предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы восстановить хотя бы внутренний туризм, потом уже можно будет восстанавливать туризм в рамках Евросоюза.

"Вчера на встрече министров туризма Евросоюза я предложил единообразие европейских правил безопасности в отношении риска заражения, благодаря которым туристы смогут свободно путешествовать внутри Европейского союза", — сообщил Франческини.

Также министр отметил, что в настоящее время ведутся переговоры со странами, граждане которых активно посещают Италию.

Этим летом в Италии, вероятно, будет восстановлен только внутренний туризм. Международный туризм скорее всего будет восстановлен позже.

Стоит напомнить, что Италия входит в тройку европейских стран, пострадавших от коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране выявили 221 тыс. случаев заражения, жертвами заболевания стали 29 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии.

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Темы covid-19 италия туристы коронавирус внутренний туризм
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