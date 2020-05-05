Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не будут закрывать границы для туристов до конца этого года.
Он отметил, что в стране уже предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы восстановить хотя бы внутренний туризм, потом уже можно будет восстанавливать туризм в рамках Евросоюза.
"Вчера на встрече министров туризма Евросоюза я предложил единообразие европейских правил безопасности в отношении риска заражения, благодаря которым туристы смогут свободно путешествовать внутри Европейского союза", — сообщил Франческини.
Также министр отметил, что в настоящее время ведутся переговоры со странами, граждане которых активно посещают Италию.
Этим летом в Италии, вероятно, будет восстановлен только внутренний туризм. Международный туризм скорее всего будет восстановлен позже.
Стоит напомнить, что Италия входит в тройку европейских стран, пострадавших от коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране выявили 221 тыс. случаев заражения, жертвами заболевания стали 29 тысяч человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии.
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