Жители Китая после отмены ограничений на поездки внутри страны массово отправились путешествовать на продолжительные праздничные выходные начала мая.
"За первые три майских дня 85 млн человек посетили другие города, отдохнули в тематических и природных парках", — сообщили в национальном туристическом ведомстве Китая.
Туристические агентства, отели, авиа- и железнодорожные перевозчики Китая всего за 72 часа заработали около $5 млрд.
Первого мая общее число железнодорожных пассажиров на 40% превысило среднесуточный апрельский объем. В общей сложности за сутки было зафиксировано около семи тысяч поездок и перевезено пять миллионов пассажиров.
В Китае майские праздники отмечают с 1 по 5 число. Для того, чтобы туристы смогли лучше отдохнуть после домашнего заключения, власти открыли четыре тысячи туристических объектов.
Среди китайцев самой большой популярностью пользуются:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Китая начали путешествовать внутри страны.
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