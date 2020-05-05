Жители Китая массово отправились в турпоездки по стране

Жители Китая после отмены ограничений на поездки внутри страны массово отправились путешествовать на продолжительные праздничные выходные начала мая.

"За первые три майских дня 85 млн человек посетили другие города, отдохнули в тематических и природных парках", — сообщили в национальном туристическом ведомстве Китая.

$5 млрд за 72 часа

Туристические агентства, отели, авиа- и железнодорожные перевозчики Китая всего за 72 часа заработали около $5 млрд.

Первого мая общее число железнодорожных пассажиров на 40% превысило среднесуточный апрельский объем. В общей сложности за сутки было зафиксировано около семи тысяч поездок и перевезено пять миллионов пассажиров.

В Китае майские праздники отмечают с 1 по 5 число. Для того, чтобы туристы смогли лучше отдохнуть после домашнего заключения, власти открыли четыре тысячи туристических объектов.

Среди китайцев самой большой популярностью пользуются:

"Запретный город";

площадь Тяньаньмэнь;

храм Неба в Пекине.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Китая начали путешествовать внутри страны.