Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась к Роспотребнадзору с просьбой смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях.
Она заявила, что это необходимо для того, чтобы не было резкого подорожания.
"Следовать всем необходимым требованиям можно тогда при условии, что заполняемость санаториев снизится на 50%. Но для частных заведений данный показатель - критический", — пояснила Бессараб.
Она также отметила, что иначе около трети объектов закроются или сменят сферу деятельности, а оставшиеся поднимут цены на 40%.
Власти Краснодарского края рассматривают вопросы отмены на некоторое время курортных сборов в качестве меры поддержки бизнеса. Меры поддержки туристического и курортного бизнеса вводятся в соответствии с предложениями, которые были выдвинуты на федеральном уровне.
Напомним, что в 11 поселениях Краснодарского края экспериментально собирается курортный сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.
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