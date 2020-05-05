На майские праздники большинство россиян хотели поехать в Петербург

Российские туристы перечислили города, которые им хотелось бы посетить посетить на майские праздники, но планы пришлось отменить из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.

Первое место занял Санкт-Петербург. Отправиться в Северную столицу на майские хотели бы 23% респондентов. Второе место занял город Сочи — 22,54%, замыкает тройку лидеров Севастополь — 19,72% голосов, сообщает портал Tvil. ru.

14,55% опрошенных сообщили, что с большим удовольствием поехали бы в начале мая в Казань.

В число городов, которые хотели бы посетить россияне:

Калининград;

Ярославль;

Ростов-на-Дону;

Кисловодск;

Петрозаводск;

Владивосток.

Все эти города набрали менее 10% голосов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус негативно отразится на экономике и туризме Петербурга. Российско-китайский туристический бизнес прекращен. Эксперты отметили, что это сильно ударит по экономике города, так как китайцы посещали Петербург в первую очередь.