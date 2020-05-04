В Черногории ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией

Власти Черногории с 4 мая ослабляют меры по предотвращению распространения коронавируса.

Через два месяца после введения ограничений из-за пандемии в стране снова открылись салоны красоты и парикмахерские, магазины, сервисы, фитнес-центры, букмекерские конторы и казино.

Национальный координационный орган разрешил работать стоматологическим кабинетам, музеям, галереям, книжным магазинам и службам такси.

В муниципалитетах, в которых не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, начал работать общественный транспорт.

С сегодняшнего дня жители Черногории могут надевать маску только в помещении, чтобы предотвратить распространение вируса.

С 18 мая в стране могут начать работать отели, рестораны и пляжные бары.

Если в стране не будет увеличиваться количество заболевших людей, то с 1 июня в Черногории разрешат междугородный трафик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 4 мая власти Туниса начнут снимать режим самоизоляции.