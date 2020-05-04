С 4 мая власти Туниса начнут снимать режим самоизоляции

С 4 мая власти Туниса начали постепенно снимать режим самоизоляции.

"Постепенное и целенаправленное снятие режима самоизоляции начинается с 4 мая. Этот процесс будет проходить в три этапа: первый этап продлится до 24 мая, второй — с 24 мая по 4 июня, третий — с 4 по 14 июня", — сообщил представитель Туниса в России Нежи Гуидер.

В рамках первого этапа будет возобновлена работа организаций, которые относятся к жизненно важным и социальным сферам. Также начнут работать мелкие предприниматели (кроме салонов красоты и парикмахерских), ремесленники и люди свободных профессий. Кроме того, начнут работать специалисты, которые не могут быть обеспечены дистанционной работой.

Каждый этап будет проходить под контролем распространения коронавируса и может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

С 24 мая по 4 июня компании, которые возобновили свою деятельность на первом этапе на 50%, могут расширить ее до 75%. В этот же период начнут работать кафе и рестораны. С 4 по 14 июня будет разрешено проводить культурные мероприятия, также начнут работать детские сады, мечети.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19.