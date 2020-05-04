В Армении родились редкие белые львята

В Армении в частном зоопарке появились на свет четыре львенка редкой породы. Снимок со львятами на своей странице в Facebook выложил хозяин зоопарка, армянский олигарх и политик Гагик Царукян.

"Этим утром родились четыре детеныша уникальной породы львов-альбиносов", — написал он.

На самом деле это не альбиносы, а львы редкой породы, которые появились на свет в результате мутации. В природе львы этой природы встречаются крайне редко, так как из-за светлого окраса таким животным тяжело охотиться, и они являются очень уязвивыми для охотников.

Цвет шерсти белых львов может быть от светло-песочного до сливочного.

Во второй половине XX века люди стали разводить белых львов в зоопарках и сафари-парках. Очень много этих животных в настоящее время в ЮАР.

Белые львы находятся на грани исчезновения, поэтому они занесены в Международную Красную книгу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что львы и тигры в зоопарке Филадельфии стали ближе к народу.