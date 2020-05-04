На Мальдивах из-за COVID-19 застряли сотни туристов

Из-за пандемии коронавируса на Мальдивах застряли сотни туристов, которые не могут вернуться на родину.

"В настоящее время на территории страны находится около 500 туристов. Около 100 туристов - в аэропорту. Власти помогают туристам, которые оказались в сложной ситуации", — сообщил министр туризма страны Али Вахид.

Власти Мальдивской Республики относятся к застрявшим на островах туристам как к местным жителям. По словам властей, эти люди привели страну туда, где она сейчас находится.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, власти Мальдив закрыли границы и приостановили авиасообщение. Все это стало сильным ударом по экономике, так как доходы от туризма составляют 28% ВВП страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что застрявшие в Кении российские туристы не могут вернуться на родину. Еще недавно Кения была самой безопасной страной для посещения, туристы, отдыхающие здесь, не знали, что во многих странах началась эпидемия.