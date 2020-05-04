Власти Бельгии планируют ослабить ограничения из-за COVID-19

4 мая власти Бельгии планируют приступить к реализации первого этапа плана выхода из изоляции. Эксперты, которые разработали этот план, уже обдумывают план повторного введения режима изоляции в случае второй волны эпидемии коронавируса.

"Главный вопрос в том, каков будет ее размах. Вторая волна может прийти не осенью, а летом. Мы видели, как выглядит первая волна пандемии коронавируса. Нужно быть готовыми ко второй, даже если мы предпримем все меры для того, чтобы избежать ее", — считает инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

За минувшие сутки в Бельгии было зарегистрировано 79 смертельных случаев среди заболевших коронавирусом. В общей сложности жертвами заболевания стали 7844 человека. Как сообщает бельгийский антикризисный центр

77 пациентов были госпитализированы в больницы Бельгии за минувшие сутки.98 человек вылечились. В Бельгии наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Израиля готовятся к открытию границ.