Эксперт назвал страны, которые первыми откроют границы после пандемии

Политолог Дмитрий Абзалов назвал страны, которые откроются первыми после пандемии коронавируса. Он также отметил, что массовые туристические направления будут закрыты до середины лета.

"Страны, которые больше всего зависят от летнего пляжного туризма (Италия, Греция, Турция), будут стремиться к тому, чтобы быстрее открыть границы", — сообщил Абзалов.

Но для устойчивого турпотока нужно, чтобы страны, в которых живут потенциальные клиенты, тоже открыли свои границы.

Эксперты утверждают, что устойчивый турпоток сформируется не раньше, чем в конце лета, и он будет намного меньше, чем раньше.

В любом случае летний летний туристический сезон в Европе уже потерян. Специалисты предполагают, что ситуация изменится только тогда, когда будет создана вакцина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отели откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса. Турция собирается открыть туристический сезон в конце мая. Для того чтобы не допустить вторую волну эпидемии коронавируса, отели приняли решение отказаться от шведского стола.