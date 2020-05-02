Жителям России посоветовали не покупать авиабилеты, а также не бронировать гостиничные номера в ближайшее время.
С рекомендацией к жителям страны обратился первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
По его мнению, выгодными предложениями туристических операторов вряд ли получиться воспользоваться.
"Не стоит увлекаться выгодными предложениями отелей и турфирм", — пояснил Рязанский.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.