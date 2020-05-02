Россиянам посоветовали не рисковать с отпуском

Жителям России посоветовали не покупать авиабилеты, а также не бронировать гостиничные номера в ближайшее время.

С рекомендацией к жителям страны обратился первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его мнению, выгодными предложениями туристических операторов вряд ли получиться воспользоваться.