Власти Карелии ввели запрет на турпоездки на Соловецкие острова

С 1 мая поездки водным транспортом в район Соловецкого архипелага в связи с угрозой распространения COVID-19 запрещены.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому с 1 мая будут запрещены туристические и экскурсионные поездки на водных видах транспорта в Белом море от берегов Карелии до островов Соловецкого архипелага, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что на данный момент в Карелии коронавирус обнаружили у 81 человека.

В начале апреля власти Архангельской области, на территории которой расположен архипелаг, запретили туристам и паломникам прибывать на Соловецкие острова воздушным транспортом. Запрет ввели после того, как в регионе закрыли навигацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития Олег Ермолаев.