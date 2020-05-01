Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Власти Карелии ввели запрет на турпоездки на Соловецкие острова

Туризм » Путешествия

С 1 мая поездки водным транспортом в район Соловецкого архипелага в связи с угрозой распространения COVID-19 запрещены. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому с 1 мая будут запрещены туристические и экскурсионные поездки на водных видах транспорта в Белом море от берегов Карелии до островов Соловецкого архипелага, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что на данный момент в Карелии коронавирус обнаружили у 81 человека.

В начале апреля власти Архангельской области, на территории которой расположен архипелаг, запретили туристам и паломникам прибывать на Соловецкие острова воздушным транспортом. Запрет ввели после того, как в регионе закрыли навигацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития Олег Ермолаев.

Темы карелия турпоездки соловецкие острова
Новости Все >
Биологи нашли животных, которым нужно дышать углекислым газом
В Пекине для туристов вновь открыли Запретный город
Власти Карелии ввели запрет на турпоездки на Соловецкие острова
Депутат Госдумы: наша задача – выйти на плато
Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона
Главврач больницы в Коммунарке назвал новый симптом коронавируса
Социолог: кризис больше всего скажется на городах-миллионниках
Политолог: "Белоусов один из самых крепких кадров в России"
Шестерых арестовали за участие в акции протеста во Владикавказе
Военные продезинфицировали здание горбольницы в Чите
Последние материалы
В Пекине для туристов вновь открыли Запретный город
Власти Карелии ввели запрет на турпоездки на Соловецкие острова
Депутат Госдумы: наша задача – выйти на плато
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона
Главврач больницы в Коммунарке назвал новый симптом коронавируса
Социолог: кризис больше всего скажется на городах-миллионниках
Политолог: "Белоусов один из самых крепких кадров в России"
Шестерых арестовали за участие в акции протеста во Владикавказе
Военные продезинфицировали здание горбольницы в Чите
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
Песков: власти поддержат всех без исключения
Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона
Песков: власти поддержат всех без исключения
Сергей Марков: коронавирус у Мишустина - это не ЧП
Новая волна коронавируса накрывает Германию
Новая волна коронавируса накрывает Германию
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Кремль может не справиться с последствиями коронакризиса
Джабаров о фильме "Шугалей": россияне узнают правду
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса во время самоизоляции
В Ленинградской области запустили автобусы с портретами ветеранов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ