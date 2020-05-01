В Таиланде рыбаки сняли на видео редких розовых дельфинов

В Таиланде рыбакам удалось снять на видео редких розовых дельфинов, которых они встретили в Сиамском заливе.

"Дельфины становятся более смелыми. Они стали ближе подплывать к берегу, так как сейчас нет туристов из-за пандемии коронавируса", — пояснили ученые.

По словам одного из тайских рыбаков, его очень впечатлила встреча с розовыми дельфинами.

Стоит отметить, что тайские розовые дельфины занесены Международным союзом охраны природы в список уязвимых видов.

"В настоящее время в Сиамском заливе обитают около 150 розовых дельфинов", — сообщил директор Морского биологического центра Пхукета Конгкиат Киттиватанавонг.

Из-за пандемии коронавируса число туристов в Таиланде в марте этого года уменьшилось на 76% по сравнению с мартом прошлого года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в процессе исследования специалисты из США выяснили, что у дельфинов, как и у людей, доминирующей является правая сторона тела.