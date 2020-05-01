Эксперты прогнозируют рост агротуризма в России

Аналитики Центра отраслевой специализации Россельхозбанка провели исследование, в результате которого выяснилось, что летом этого года, если будут сняты все внутренние ограничения на передвижение, показатели внутреннего туризма могут стать рекордными.

"Обычно в период с июня по август жители России совершают более 15 миллионов туристических поездок за рубеж. Но в этом году, в связи с тем, что авиасообщение закрыто, количество туристов может сократиться на 75%", — сообщили аналитики.

Эксперты также отметили, что поток внутреннего туризма увеличится на 10 миллионов поездок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 2020 год был объявлен Всемирным годом сельского туризма. Сельский туризм планируют развивать в Челябинской области. Уже разработана программа развития данного направления.

Центром притяжения туристов стал Чесменский район: здесь разработаны и уже действуют этногастрономические маршруты, также планируется создание новых площадок.