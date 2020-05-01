85% россиян надеются на отдых за границей в 2020 году

Россияне, которые находятся на самоизоляции, продолжают мечтать об отдыхе на море. 85% россиян планируют поехать отдыхать за границу уже осенью этого года, хотя ранее сообщалось о том, что авиасообщение и некоторые страны будут закрыты для туристов до 2021 года.

10% россиян надеются, что смогут поехать отдыхать уже в августе.

В первую очередь российские туристы хотели бы отдохнуть на море.

Среди стран, в которые мечтали бы поехать россияне, находятся:

Италия;

Испания;

Турция;

Греция;

Таиланд.

Что касается российских направлений, то жители России предпочитают отдых в Крыму, в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Калининграде и Алтае.

Около 15% россиян не планируют отдыхать в этом году. Многим придется отказаться от поездки по финансовым причинам. Некоторые жители России считают, что пандемия не закончится в ближайшие месяцы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что европейские туристы начали массово собираться в Россию.