Россияне, которые находятся на самоизоляции, продолжают мечтать об отдыхе на море. 85% россиян планируют поехать отдыхать за границу уже осенью этого года, хотя ранее сообщалось о том, что авиасообщение и некоторые страны будут закрыты для туристов до 2021 года.
10% россиян надеются, что смогут поехать отдыхать уже в августе.
В первую очередь российские туристы хотели бы отдохнуть на море.
Среди стран, в которые мечтали бы поехать россияне, находятся:
Что касается российских направлений, то жители России предпочитают отдых в Крыму, в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Калининграде и Алтае.
Около 15% россиян не планируют отдыхать в этом году. Многим придется отказаться от поездки по финансовым причинам. Некоторые жители России считают, что пандемия не закончится в ближайшие месяцы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что европейские туристы начали массово собираться в Россию.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.