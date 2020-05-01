В Пекине для туристов вновь открыли Запретный город

В Пекине для туристов открыли одну из главных достопримечательностей — Запретный город.

Из-за угрозы распространения коронавируса музейный комплекс был закрыт с конца января.

Ежедневно Запретный город смогут посетить 5 тыс. человек (раньше на территорию музея пускали 80 тыс. посетителей).

Каждый год музейный комплекс посещали около 7 млн туристов.

Кроме того, в Пекине открывают и другие музеи и парки. Но доступ туда ограничен (всего 30% от прежнего количества посетителей).

В Пекине возобновили работу другие музеи и парки. Тем не менее, пока туда разрешено пускать лишь 30% от прежнего числа посетителей.

"В материковом Китае за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19, 6 — у прибывших из-за границы, еще 6 — внутри страны", — сообщил Госкомздрав КНР.

Смертельных случаев, связанных с коронавирусом, за прошедшие сутки зафиксировано не было.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Китая начали путешествовать внутри страны.