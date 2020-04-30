В последнее время стала появляться противоречивая информация о возобновлении туризма в Израиле: то сообщается, что власти готовятся к открытию границ и уже в начале мая ждут первых туристов, то говорится о том, что Израиль пока не собирается открывать границы. О том, как обстоят дела на самом деле, рассказал израильский политолог, экс-глава израильской специальной службы "Натив" Яков Иосифович Кедми.

"Ослабление карантина ожидается после воскресенья. Число заболевших снижается. Количество тех, у кого обнаруживается вирус, тоже снижается. Число больных, которые требуют интенсивного лечения, снизилось до 85. Растет число выздоравливающих и превышает число заразившихся. Если так будет продолжаться, то, скорее всего, в воскресенье ограничения частично будут сняты.

Что касается въезда в Израиль, то тут все будет происходить постепенно и селективно, будет зависеть, из какой страны планируется въезд. Пока еще будут сохраняться требования двухнедельного карантина для всех приезжающих и соответствующая проверка в аэропорту.

Когда это начнется не сильно зависит от Израиля, это больше зависит от того, что будет происходить в других странах. Потому что есть страны с высокой степенью заболевания, въезд из этих стран еще не разрешается.

Например, сейчас уже англичане говорят о том, что British Airways уже планируют начало полета в Израиль. Это будет согласовано. Я думаю, что если все будет идти так, идет сейчас, то в середине мая будет частично, если не полностью, восстановлено сообщение Израиля с другими странами", — заключил эксперт.